外務省は13日、米国や東南アジア諸国連合（ASEAN）、インドで実施した対日世論調査結果を発表した。ASEAN加盟国に「今後重要なパートナーになる国・機関」を複数回答で聞いたところ中国が52％と最多で、日本は45％で2位だった。インドでは首位がロシア（59％）で57％の日本が続いた。米国では、有識者に「アジアや周辺地域で最も重要なパートナー」を聞いた。日本が最多の50％で、中国17％、インド16％、オーストラリア8％、韓