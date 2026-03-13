13日の東京外国為替市場の円相場は、一時1ドル＝159円台後半まで下落した。2024年7月以来、約1年8カ月ぶりの円安ドル高水準。中東情勢の緊迫が長期化するとの懸念から「有事のドル買い」が進んだ。心理的な節目として意識される160円に迫り、市場では政府・日銀による為替介入への警戒感が高まった。午後5時現在は前日比64銭円安ドル高の1ドル＝159円42〜44銭。ユーロは78銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円65〜69銭。片山さつ