名古屋と岐阜では、早くも来週、桜が開花する見通しとなりました。ウェザーニュースが13日に発表した桜の開花予想によりますと、14日からは平年より気温が高くなり、開花に向けて一気に歩みを進める見通しで、19日に名古屋・岐阜で開花する見通しです。名古屋の花見といえば、昭和区の「鶴舞公園」。2025年は約47万人が訪れました。13日現在、ソメイヨシノは所々で先端からピンク色の花びらをのぞかせるつぼみが