生後30日目の赤ちゃん犬たちは、巣箱の外に出たくて仕方ないようで…？脱走して大冒険を楽しむ光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破。「ただただ可愛い～！」「癒されます」といった声が寄せられています。 【動画：生後30日目の『赤ちゃん子犬たち』→巣箱から脱走をして…とんでもなく尊い『お部屋の大冒険』】 赤ちゃん犬たちが巣箱の外に出たら… YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、