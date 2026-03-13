テレビの中のアナウンサーの「こんにちは」を聞いた犬の反応が、可愛すぎると反響を集めています。話題となっている動画は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「挨拶を分かってるのかな」「癒しでしかない」といったコメントが寄せられています。 【動画：テレビでニュース番組を見る犬→アナウンサーが『こんにちは』と言うと…愛おしいリアクション】 テレビでニュース番組を見る犬 TikTokアカウント