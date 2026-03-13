女性が殺害された後、自宅が放火された事件。元交際相手の男が起訴されました。 【写真を見る】豊田市女性殺害放火 元交際相手の45歳男を起訴 証拠を隠すため火を放ったか ｢知らない。黙秘します｣ 愛知 起訴されたのは、愛知県豊田市の建設業 北島卓被告（45）です。起訴状などによりますと、北島被告はことし1月、豊田市東新町のアパートで、この部屋に住む会社員で交際相手だった小川晃子さん（当時42）の首を締めて殺害