5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の本ポスタービジュアルと最新映像が公開された。 参考：アン・ハサウェイ、メリル・ストリープらが“アップグレード”『プラダを着た悪魔2』新予告 本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のも