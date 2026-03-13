少子化による県立高校の再編計画についてです。岡山県教育委員会は笠岡市内の3つの高校を統合して新しい高校を整備する計画で、きょう（13日）設置場所や時期について明らかにしました。 【写真を見る】県立高校の再編計画笠岡工業は笠岡・笠岡商業と統合し新しい高校に探求学習を中心とした新しい学科の設置も検討【岡山】 岡山県教育委員会が、きょう笠岡市内の県立高校再編の検討状況を発表しました。県教委は、県立高校