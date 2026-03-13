エイチ・アイ・エス（HIS）は、中東経由欧州行きのツアーの一部でキャンセルが出ていることを明らかにした。取扱高全体に占める割合は僅少で、アジアや北米、ハワイなどの主要方面は堅調に推移していることから、中東方面から他方面への代替提案を積極的に行うという。ホテル事業では、ウズベキスタンやトルコ、ニューヨークのホテルでキャンセルが発生しているものの、台湾などの他地域では影響はみられないという。九州産交グル