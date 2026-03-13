俳優の藤木直人さんのスタッフが運営する公式Xアカウントは3月12日、投稿を更新。近影ショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】藤木直人の近影ショット「最近痩せすぎてて心配」同アカウントは「大変美味しゅうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。藤木さんのソロショットで、大きなかき揚げ丼らしいものを前に笑みを浮かべている姿が写っています。しかし注目したいのは巨大な丼ではなく、藤木さんです。フェイス