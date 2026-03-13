◇オープン戦ロッテ3―2西武（2026年3月13日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（22＝明大）が「大学同期対決）を制した。西武のドラフト1位・小島大河（22＝明大）は大学時代に同期としてバッテリーを組んだ間柄。対決は2度実現。2回1死では右飛、4回1死では三飛に仕留め「ずっとバッテリーを組んでいた。持ち味を知られている中で抑えられて良かった」と振り返った。投球自体も4回3安打2失点で開幕ロ