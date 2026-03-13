過去最大となる122兆3000億円の新年度予算案がさきほど、衆議院・予算委員会で可決されました。衆議院の予算委員会ではきょう午後、高市総理が出席し、新年度予算案をめぐる締めくくり質疑がおこなわれました。その後、予算案の採決がおこなわれ、与党の賛成多数で可決されました。予算の組み替え動議を提出した中道改革連合のほか、国民民主党や参政党、チームみらい、共産党は反対に回りました。予算案はこの後、直ちに本会議に