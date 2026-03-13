昨年12月20日に初ダートのポインセチアSを制し、ドバイのUAEダービー（28日、メイダン、ダート1900メートル）の招待を受諾したロックターミガン（牡3＝石坂、父シスキン）は遠征を見送ることが決まった。13日、キャロットクラブが発表した。今後は京浜盃（25日、大井ダート1700メートル）、もしくは伏竜S（28日、中山ダート1800メートル）を目標に調整を進めていく。