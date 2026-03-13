news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「卒業式の最中教室で現金盗まれる晴れの日に…3年生が被害」についてお伝えします。◇栃木県の県立高校。卒業生を送り出す晴れの日に、事件が。学校から通報「卒業式中に生徒のお金が盗まれた」学校によると今月2日、3年生と2年生が出席して行われたという卒業式。1年生は教室でオンラインで参加していたといいます。そして式典後、卒業生である3年生が教室に戻ったと