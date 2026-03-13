アメリカ・イスラエルとイランによる戦争で、事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡。それに伴い、ガソリン価格の上昇が危惧されている。3月9日の衆院予算委員会では、中道改革連合の後藤祐一議員がこの問題を取り上げた。【写真】「外交失敗」の辛辣指摘…トランプ大統領の隣ではしゃぐ高市首相初となる“石油備蓄の放出”後藤議員は、9日の原油先物WTIが1バレルあたり110ドル近辺だったことに触れ、「ニッセイ基礎研究所