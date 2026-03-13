日本船主協会篠原康弘 理事長「この船に乗っている全45隻の船員の数が1000人。この1000人と船舶・貨物が人質にされ、戦争の道具にされている」日本船主協会によりますと、現在もペルシャ湾内には日本人船員24人を含む、45隻の日本関連の船舶が取り残されています。港周辺の沖合に停泊して連絡可能な状況で、船員の健康状態にも影響はないとしていますが、今後については…日本船主協会篠原康弘 理事長「長期化の様相