鈴木農林水産大臣は、来月14日から政府備蓄米の買い入れを再開すると発表しました。鈴木農水相「いざというときの備蓄でありますから、しっかりと戻していくということが必要になろうかと思う」政府は通常、不作などの事態に備え、およそ100万トンの備蓄米を保管しています。しかし、昨年、コメ価格の高騰を抑えることなどを狙って、備蓄米の大量放出を行ったことから、現在の在庫量はおよそ32万トンとなっています。こうした中、