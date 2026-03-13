農林水産省は13日、全国約6千の小売店で2〜8日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ16円安い3957円だったと発表した。値下がりは4週連続。同時に公表した2月の業者間の取引価格も下落し、各流通段階で低下傾向が鮮明になった。平均価格が3千円台となるのは2週連続。地域別では東北、関東・首都圏、東海、中国・四国、九州・沖縄が3千円台だった。4千円台は北海道、信越、北陸、近畿で、4186円の北陸が最も高かった。