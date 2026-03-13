◇オープン戦オリックス0―11ヤクルト（2026年3月13日神宮）オリックスは6回に打者一巡の猛攻で6点を奪われるなど、投手陣が11失点を喫して大敗した。先発の山岡は5回で70球を投げ、5安打2失点（自責1）。2回2死二塁で赤羽の内野安打に宗の悪送球が絡んで先制点を許し、3回には無死一、三塁で増田に中前適時打を浴びた。一方、変化球を主体にストライク先行の投球を展開した4、5回はいずれも3者凡退に抑えるなど、尻上が