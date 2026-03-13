進水した「ひのき」（前）と「すぎ」＝１３日、ジャパンマリンユナイテッド磯子工場警戒監視に特化して任務に当たる海上自衛隊の新たな艦艇「哨戒艦」２隻の命名・進水式が１３日、ジャパンマリンユナイテッド磯子工場（横浜市磯子区）で開かれた。艦名は「ひのき」と「すぎ」で、就役は昨年１１月に進水した「さくら」と「たちばな」とともに２０２７年３月ごろを予定している。海上幕僚監部によると、これら４隻は２３年度計