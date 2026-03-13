40歳を過ぎて独身の男性はどんな生活をしているのか。社会起業家の坂爪真吾さんによる『モテない中年』（PHP新書）より、44歳のバツイチ男性、新井悠介さん（仮名）のエピソードを紹介する――。（第1回）■バツイチの男が絶望した「壁」の正体離婚後、新井悠介さん（仮名、44歳）さんはマッチングアプリでのパートナー探しを試みる。再婚相手ではなく、恋人を探すことが目的だった。写真＝iStock.com／Tero Vesalainen※写真はイ