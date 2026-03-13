広島は13日、デベルソン・アリア投手と育成契約締結を発表した。アリアは球団公式ホームページを通じて「この度は、広島東洋カープと育成契約を結んでいただき、新たな挑戦の機会を与えてくださったことを大変光栄に思います。日々一生懸命野球に取り組み、将来的に支配下契約を勝ち取り、一軍で登板できるようにベストを尽くします。ファンの人たちに全力投球する姿を見せるので、応援してもらえると嬉しいです。これからもチ