メーガン妃が１２日にロサンゼルス小児病院の患者たちをサプライズ慰問した。米誌ピープルが同日、報じた。メーガン妃はまず最初に病院内の「クリエイティブ・オアシス」エリアを訪れ、そこで若い患者たちと水彩画を描いた。その後は、部屋から出られない寝たきりの患者たちと時間を過ごし、一緒に絵を描くなどして過ごした。今回の病院訪問はロサンゼルス小児病院（ＣＨＬＡ）が１か月間実施している「ＭａｋｅＭａｒｃｈ