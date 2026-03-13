英国ロック界のカリスマで元ザ・スミスのボーカリスト、モリッシー（６６）が宿泊先のホテルの騒音を理由に、最新のコンサートをキャンセルした。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１２日、報じた。モリッシーの公式ウェブサイトにある「メッセージ・フロム・モリッシー」のブログには、１２日に予定されていたスペインのバレンシアにあるパロウ・デ・レス・アーツでの公演が「睡眠不足のため不可能になった」と記載