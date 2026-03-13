脳のバランスを良くするにはどうしたらいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「ある絵をみて『2人の探検家が洞窟に入っていきました。そこで動物を見つけましたが、その動物とはなんでしょう？』と言われたとき、左脳化しすぎた現代人は中々答えられない。意識して右脳を使うことが、とても大事だ」という――。※本稿は、加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／RichVintage※写真は