渡辺謙が天下人へと上り詰めていく、戦国武将・織田信長を演じた1989年のTBS新春大型時代劇スペシャル「織田信長」がTBSチャンネル２で放送される。戦国の覇者になる織田信長と同様、当時若手俳優として飛ぶ鳥を落とす勢いにあった渡辺謙の、熱気あふれる演技が観られる4時間超の大作だ。このドラマでは「大うつけ」と呼ばれていた信長の若殿時代から、斎藤道三の娘・濃姫を妻に迎えて、桶狭間の戦いで今川義元を撃破。浅井・朝倉