「メルカリ」が検索急上昇ランキングを発表フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリは13日、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている選手に関する検索データを分析した「メルカリトレンド通信」を発表した。壮行試合期間（2月22日〜2月28日）と大会開幕後の1次ラウンド期間（3月6日〜3月10日）を比較した結果、検索数の急上昇ランキング1位は吉田正尚外野手（レッドソックス）で、大会前後で約7.3倍に増加したと