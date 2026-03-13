日経新春杯４着のマイネルケレリウス（牡６歳、美浦・奥村武厩舎、父ルーラーシップ）は、次走は松岡正海騎手＝美浦・フリー＝との初コンビで、日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）へ向かう。ラフィアンターフマンクラブが１３日、ホームページで発表した。同馬は前走後、茨城・ビッグレッドファーム鉾田で調整が進められ、２月２８日に美浦トレセンへ帰厩している。