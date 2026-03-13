東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんが１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。自身の立場について「自称プロ」と話す一幕があった。この日、共演の歌手・中尾ミエに「卓球のプロなんですか？」と聞かれた水谷さんは「自称プロになります、一応。プロ資格とかないんで」と返答。「卓球ってプロ試験とか何もないんですよ。勝手に言ってるだけで自