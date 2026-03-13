◆オープン戦ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）オリックスがヤクルトに大敗を喫した。２回、今季から先発再転向の山岡が２死二塁のピンチを招くと、赤羽の三塁内野安打を宗が一塁へ悪送球する間に１点を失った。３回は無死一、三塁から増田に中前適時打を浴びた。山岡は５回５安打２失点（自責１）、４奪三振で降板。最速は１４４キロを計測し、尻上がりに調子を上げ、先発として一定の役割は果たした。ところが、