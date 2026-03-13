サッカーＪ１横浜ＦＭのＤＦ諏訪間幸成（２２）が１３日、悲願の先発初勝利へ強い決意を示した。横須賀市内で行われた百年構想リーグ・千葉戦（１４日・日産ス）の前日練習に主力ＤＦ角田が不参加ということもあり、全日本プロレスで３冠ヘビー級王座を８度獲得したプロレスラー・諏訪魔（４９）を父に持つセンターバックに今季初先発の可能性が浮上した。練習後に取材に応じた諏訪間は「出た時に必ず（チャンスを）モノにした