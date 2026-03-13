岡山県教委の会見 岡山県教育委員会は13日、少女の着替えを盗撮して教師グループで共有するなどしたとして、備前市立の小学校の教師を懲戒免職処分としました。 懲戒免職処分となったのは、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われ現在裁判中の、備前市立の小学校の教師の男（27）です。 岡山県教委は処分理由について、男が少女の着替えの動画を撮影し、児童ポルノを製造したなどとしています。 男