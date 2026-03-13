北九州市にある公園がリニューアルし、子どもたちにお披露目されました。リニューアルのきっかけは、日頃から利用する子どもたちの「声」でした。■テープカット「リニューアル、どうぞ。」「わー！」13日午前、北九州市八幡西区の大原公園で、地元の小学生およそ40人が参加して、生まれ変わった公園のお披露目会が開かれました。リニューアルのきっかけは、おととしのことでした。北九州市に