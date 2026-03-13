阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。ＷＢＣ日本代表の東京ラウンド４試合を振り返るとともに、ベネズエラとの準決勝以降の戦いのポイントを語った。マイアミでの戦いでは一発攻勢だけでなく、つなぎの野球が必要で、そのためには「自己犠牲ができる選手」として近藤の復調を願った。その上で、東京ラウンドで１２打数無安打の悩める天才打者を東京での１、２戦同様に大谷翔平の