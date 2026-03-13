ガソリンの高騰による影響は運送会社など様々な分野にも出始めています。山形県は経営安定に向けて特別金融相談窓口を設置しました。天童市にある運送会社ベア・ロジコでは大型トラックや冷凍車などおよそ60台を保有しています。燃料には軽油を使っていて、すでに原油価格の高騰の影響が出ているといいます。ベア・ロジコ本田常務裕「12日から燃料の改定があって先月に比べ1リットルあたり40円くらい上がっている」ベア・ロジコで