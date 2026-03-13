天津浜海ハイテク区にあるテック企業、天津木牛流馬科技発展でエンボディドロボットのテストと検証を行う従業員。（２月２７日撮影、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津3月13日】中国渤海湾沿岸に位置する天津市の国家級新区「浜海新区」は今年に入り、スマートテクノロジーやバイオ医薬、新エネルギーなどの優位性のある産業分野に注力。発展の歩みを加速させ、京津冀（北京・天津・河北の2市1省）地域の質の高い発展に向