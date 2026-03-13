静かで滑らか、力強いe-パワーエンジンで充電しモーターで走る、日産キャシュカイのe-パワー。新しい3気筒エンジンは滑らかに回転し、低域で必要なトルクを生成し、走行時は印象的なほど静か。実際、80km/hで走行中の車内ノイズは62dBAで、ライバルを凌駕している。【画像】六角形グリルの新顔日産キャシュカイ e-パワーサイズの近いクロスオーバーはコレ全170枚フェンダー裏や荷室内にフォーム材が敷かれ、遮音性も高い。試