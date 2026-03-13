直接タイヤは回さない1.5L 3気筒ターボ3代目の日産キャシュカイ（旧デュアリス）は、2021年に登場した。既に2度のアップデートを受け、スタイリングやインテリアが手直しされ、ハイブリッドのe-パワーも追加。グローバルモデルとして、競争力を維持している。日本には未導入だが。【画像】六角形グリルの新顔日産キャシュカイ e-パワーサイズの近いクロスオーバーはコレ全171枚キャシュカイに載るe-パワーは、歴代初となる、