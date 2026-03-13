アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血のため死去した。87歳だった。東京都出身。所属事務所が13日発表した。昨年末から今年にかけ、人気キャラに息を吹き込んだ人気声優の訃報が相次いでいる。昨年11月、人気アニメ「SLAMDUNK」の安西先生役で知られる西村知道さんが、病気療養中に死去。79歳だった。1974年から今年まで有名アニメ作品に多数出演。「うる星やつら」友