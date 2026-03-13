◇プロ野球オープン戦 ヤクルト 11-0 オリックス（13日、神宮球場）ヤクルトは本拠地・神宮球場での今シーズン初試合を迎え、11得点の完封勝利と快勝をあげました。先発マウンドにあがったのは開幕投手へ期待もかかる吉村貢司郎投手。初回から2アウト2、3塁などピンチを招くも、要所を抑えて5回無失点に抑えます。このピッチングに応えるように打線が躍動。2回に赤羽由紘選手のタイムリーで先制すると、3回にも無死1、3塁のチャン