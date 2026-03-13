中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。【写真】かわいい我が子！阿部芳美アナが第1子男児出産我が子の写真を添えて「ご報告です。先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！お腹の中ですくすくと育ち、「おぎゃーー！」と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたた