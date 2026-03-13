TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が13日までに自身のインスタグラムのストーリーズで、同期入社のアナとの3ショットを公開した。「あみみ、ブランドのローンチおめでとう！」とつづり、同局の田村真子アナウンサー、今年1月にTBSを退社した良原安美アナウンサーと笑顔のショットを投稿。アパレルブランド「YANMI.（ヤンミ）」を立ち上げて展示会を開いた良原アナを同期2人で訪ねたようで「会えて嬉しかったよ〜」と喜んだ。