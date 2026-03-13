男子バンクドスラローム大腿障害で銀メダルを獲得した小栗大地＝コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第8日（13日）スノーボードはバンクドスラロームの男子大腿障害で、小栗大地（SCSK）が銀メダルを獲得した。日本勢の冬季パラのメダルは通算100個目。昨年の世界選手権覇者の小須田潤太（オープンハウス）は5位だった。アルペンスキー男子大回転は座位の鈴木猛史（カヤバ）が4位、森井大輝（