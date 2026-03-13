薬丸裕英（６０）の妻で、元アイドル歌手の石川秀美さん（５９）が１３日、自身のＳＮＳを更新。夫との温泉旅行を明かした。二人は１９９０年６月に結婚。長男で俳優・薬丸翔を筆頭に５子（３男２女）がいる。秀美さんは「箱根まで主人の運転でドライブ」と助手席で自撮りした写真などをアップ。「主人と２人で温泉旅行美味しいご飯を頂きました」などと食事の写真なども添えて報告した。メガネをかけ、ほぼすっぴんに見