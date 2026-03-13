アニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、『よふかしのうた』作者・コトヤマ氏が描いた応援イラストが公開された。【画像】ダルそうな顔（悪）コトヤマ先生が描いた『フリーレン』イラスト少しダルそうな表情を見せるフリーレンが描かれており、「私は素直にフリーレン様が1番好きです」とコメントも寄せている。週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファ