１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１３９円３７銭（０・３０％）安の４万６８８５円１６銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割にあたる２０２銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、６３３円３５銭（１・１６％）安の５万３８１９円６１銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値下がりしたことで、読売３３３と比べて下落幅