大手商社の双日は、オーストラリアのレアアース大手と新たな鉱山開発に向けた検討を始めることで合意したと発表しました。双日は、JOGMECと共同で設立した事業会社を通じ、オーストラリアの「ライナスレアアース」とレアアース鉱山の新規開発に向けた検討を始めます。現在稼働している西オーストラリア州の鉱山の拡張に加えて、国内外で新たな鉱山の調査も進めるということです。さらに、▼日本向けに供給される中重希土類の割合を