乳幼児の死傷を巡っては急性硬膜下血腫や眼底出血、脳浮腫など頭部の一定の症状から虐待があったとみなす「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）」や「虐待による乳幼児頭部外傷（AHT）」の理論を基に立件された被告が、無罪となるケースが相次いでいる。日弁連刑事弁護センターの報告書は、捜査機関が医師の意見を過剰に重視し立件したことを問題視し、こうした理論について「科学的・論理的な検討を加えることが必要不可欠だ」と懐