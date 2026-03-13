ボクシングのトリプル世界戦（横浜ＢＵＮＴＡＩ）の大会前会見が１３日、横浜市で行われた。メインでＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級１位の元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）は、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝との一戦に向けて「メンタルもフィジカルも感情的にも素晴らしいコンディション。自分自身はキャリアも名前もあり、僕と対戦するにあたっては過去にみんな１００％で来てくれた。増田選手もそ