今、再び訪れている昭和ブーム。レトロ喫茶では若者たちが物価高の救世主に？13日、「イット！」がお邪魔したのは東京・錦糸町にある喫茶店。昔ながらの雰囲気、たたずまいのお店です。多くの客でにぎわっていたのは、1966年創業の「喫茶ニット」。暖色の照明が落ち着いた雰囲気を醸し出す店内には、革張りのソファ席にダイヤル式の公衆電話。昭和の時代にタイムスリップしたような空間が広がります。喫茶店の定番、銀皿に盛られた